Петербургские восьмиклассники отобрали у прохожего сигареты и наушники

Ограбление произошло на проспекте Просвещения около дома № 84, где и живёт потерпевший.

В Калининском районе два школьника ограбили 26-летнего молодого человека. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло на проспекте Просвещения около дома № 84, где и живёт потерпевший. Два восьмиклассника распылили в глаза молодому человеку газовый баллончик, а потом забрали наушники Xiaomi и пачку сигарет.

Грабителей задержали, похищенное у них не изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое в полицейской форме ограбили военного пенсионера на Народной.

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