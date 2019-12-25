Петербургские восьмиклассники отобрали у прохожего сигареты и наушники

В Калининском районе два школьника ограбили 26-летнего молодого человека. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ограбление произошло на проспекте Просвещения около дома № 84, где и живёт потерпевший. Два восьмиклассника распылили в глаза молодому человеку газовый баллончик, а потом забрали наушники Xiaomi и пачку сигарет.
Грабителей задержали, похищенное у них не изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее двое в полицейской форме ограбили военного пенсионера на Народной.
Фото: pixabay
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