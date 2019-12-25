Лжеполицейские ограбили военного пенсионера на Народной улице

Грабители отобрали у мужчины паспорт и телефон.

Вечером 24 февраля в службу "112" полиции Невского района Петербурга обратился 49-летний военный пенсионер и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, возле одного из магазинов на Народной улице, 55, к нему подошли двое в форме полицейских. Сержанты попросили паспорт петербуржца, в котором лежали 8 тысяч рублей, а также мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что одному из грабителей на вид 25-30 лет, второй выглядит на пять лет старше. Оба европейской внешности, у одного погоны младшего сержанта, у другого – сержанта.

Ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV