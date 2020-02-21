Полиция раскрыла ограбление пенсионерки из Ленобласти, ставшей жертвой лжепродавцов белья

Оперативники выяснили, что под предлогом вручения "подарка" (комплекта постельного белья ) неизвестные совершили грабеж. У 81-летней пенсионерки пропали 75 тысяч рублей.

Сотрудники угрозыска за сутки смогли задержать группу "гастролеров" из Ставрополья, подозреваемых в ограблении 81-летней жительницы Выборга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 19 февраля обратилась обеспокоенная местная жительница, которая рассказала, что какие-то подозрительные мужчины зашли в подъезд с бабушкой на Ленинградской улице в городе Выборге. Через несколько минут полицейские прибыли по указанному женщиной адресу.

Оперативники выяснили, что под предлогом вручения "подарка" (комплекта постельного белья ) неизвестные совершили грабеж. У 81-летней пенсионерки пропали 75 тысяч рублей.

В момент прибытия патрульной машины злоумышленники сели в автомашину "ВАЗ" и начали скрываться. Протаранив полицейскую машину, предполагаемым преступникам удалось уехать. Через сутки полицейские задержали двух подозреваемых. Они оказались неработающими уроженцами Ставрополья. Также задержан их предполагаемый соучастник – 33-летний уроженец Кабардино-Балкарии.

Ранее в Ленобласти поймали непривычно молодых домушников.

Фото и видео: МВД