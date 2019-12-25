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Домушники вынесли из квартиры сотрудника Газпрома 11 млн рублей
Сегодня, 9:16
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Домушники вынесли из квартиры сотрудника Газпрома 11 млн рублей

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Неизвестные проникли в жилище в период с 23 августа по 20 сентября.

В понедельник, 20 сентября, в полицию Петербурга обратился руководитель одного из петербургских отделений "Газпрома" и заявил об ограблении своей квартиры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Воры проникли в жилище на Варшавской улице в период с 23 августа по 20 сентября. Они вскрыли сейф и взяли из него крупную сумму денег – 10,5 млн рублей и 5,5 тысяч евро. В общей сложности пропало 11 млн рублей.

В настоящий момент преступников разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее неизвестные украли гараж в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, ограбление квартиры
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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