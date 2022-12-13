В Петербурге вор вынес евангелие из храма и перекрестился

Материальный ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей.

Полицейские разыскивают вора, который украл из храма "Преподобного Сергия Радонежского" крест и евангелие, после чего перекрестился. Видео с моментом преступления опубликовали в tg-канале "112".

Инцидент произошел накануне вечером, 3 марта. Чтец храма обратился в полицию. Он рассказал стражам порядка, что злоумышленник унес с собой металлический крест с позолотой и Евангелие в бархатном переплете. Материальный ущерб оценили почти в 400 тысяч рублей.

На вид мужчине 30-35 лет, у него русые волосы, короткая стрижка и очки. Он был одет в красную куртку и синие джинсы.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

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Видео: Телеграм / 112