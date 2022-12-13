13-летняя петербурженка заявила, что её регулярно избивает пьяная мать

Девочка была у подруги и боялась идти домой.

Полиция проводит проверку по сообщению 13-летней петербурженки о регулярных избиениях матерью. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 марта обратилась женщина, которая сообщила, что к ней в квартиру пришла 13-летняя подруга её дочери. Девочка сказала, что боится идти домой, так как мать в состоянии алкогольного опьянения регулярно избивает её, при этом у девочки порезаны руки. Девочка бригадой скорой помощи была доставлена в детскую городскую больницу. Семья состоит на учете в ОДН.

Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних. Полиция проводит проверку.

Фото: Piter.tv