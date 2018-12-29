В Петербурге военный физрук получил условный срок за погибшего при пожаре рядового

Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 января 2018 года.

В среду, 16 января, 224 гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего помощника командира военной части по физической подготовке Евгения Пучкова, который признан виновным в смерти рядового . Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 1 на 2 января 2018 года. Так, военный физрук поручил молодому человеку остаться ночевать в спортзале, чтобы подготовить его к мероприятию, но там В помещении началось возгорание. В итоге военнослужащий погиб.

В суде отметили, что согласно требованиям ст. 171 Устава внутренней службы запрещается кому бы то ни было проживать в столовых, медицинских пунктах, клубах, котельных, производственных и складских помещениях, парках и ангарах, а также в учебных и служебных помещениях.

Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью. 2 января 2018 года Пучков, прибыв на службу, обнаружил пожар в помещении спортивного зала, принял меры к тушению пожара и вызвал пожарную команду. Позже в служебном кабинете был обнаружен труп рядового сказано в сообщении

Стоит отметить, что Пучков в содеянном чистосердечно раскаялся, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, впервые привлекается к уголовной ответственности. Мужчина также принес свои извинения и оказывал материальную помощь семье погибшего.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

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