Автомобилисту из Петербурга грозит срок за побитых инспекторов ДПС

Водитель под наркотиками пытался сбежать с места ДТП.

Петербургский автомобилист попал под уголовное дело за нападение на полицейских. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, водитель пытался сбежать после ДТП с мотоциклом.

Дорожный инцидент произошел вечером 6 сентября на Каменноостровском проспекте, за рулем "Шкоды Октавии", врезавшейся в мотоцикл, находился 28-летний петербуржец. Отмечается, что пассажиры мотоцикла получили травмы средней степени тяжести, а автомобилист, опьяненный наркотиками, пытался сбежать с места ДТП. При задержании мужчина побил двух инспекторов ДПС, полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью.

Агрессивный автомобилист задержан, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Мужчине грозит тюремный срок.

Ранее мы писали, что оскорбление полицейского обернулось для петербуржца исправительными работами.

Фото: Piter.TV