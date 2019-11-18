Оскорбление полицейского обернулось для петербуржца исправительными работами

Вину мужчина будет заглаживать полгода.

Петербуржцу назначили полгода исправительных работ и удержание 5% из заработка за публичное оскорбление полицейского. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города, приговор виновника еще не вступил в законную силу.

Как выяснилось, нетрезвый мужчина набросился с руганью на сотрудника ДПС на площади Льва Толстого. Полицейский был при исполнении своих обязанностей и беспочвенно получил грубую нецензурную тираду в свой адрес на глазах у прохожих. В суде грубиян раскаялся и признал вину в содеянном.

Ранее мы писали, что полиция поймала мужчин, грабивших прохожих на проспекте Солидарности.

Фото: Piter.TV