По факту разбоя возбудили уголовное дело.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что полиция поймала мужчин, грабивших прохожих на проспекте Солидарности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ограбления произошли на проспекте Солидарности, 16 августа. Сначала мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожего и выкрал у него 2 мобильных телефона. Ущерб оценили в 22 тысячи рублей. Позже группа мужчин похитили мобильный телефон и небольшую сумму денег у 31-летнего безработного петербуржца.

На следующий день воришек задержали на улице Коллонтай у дома №40/1. В ходе обыска у них обнаружили нож и газовый баллончик.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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