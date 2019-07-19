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Полиция поймала мужчин, грабивших прохожих на проспекте Солидарности
Сегодня, 10:01
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IRINA_CHALKINA

Полиция поймала мужчин, грабивших прохожих на проспекте Солидарности

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По факту разбоя возбудили уголовное дело.

В среду, 19 августа, стало известно о том, что полиция поймала мужчин, грабивших прохожих на проспекте Солидарности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ограбления произошли на проспекте Солидарности, 16 августа. Сначала мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожего и выкрал у него 2 мобильных телефона. Ущерб оценили в 22 тысячи рублей. Позже группа мужчин похитили мобильный телефон и небольшую сумму денег у 31-летнего безработного петербуржца. 

На следующий день воришек задержали на улице Коллонтай у дома №40/1. В ходе обыска у них обнаружили нож и газовый баллончик.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти вынесли приговор по уголовному делу о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Фото:pixabay

Теги: грабители проспект солидарности, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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