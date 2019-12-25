В Петербурге таксист распылил перцовый баллончик на пассажира

Пострадавший обратился в полицию и службу поддержки такси.

В ночь на 5 апреля в Приморском районе Петербурга произошел конфликт между водителем такси и пассажиром. Об этом сообщает 78.ru.

Как оказалось, таксист отказался заезжать во двор, где якобы очень узкое пространство. Пассажир попытался объяснить водителю, что туда заезжают другие автомобили. Между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой таксист достал перцовый баллончик и распылил его на пассажира, а после чего уехал с места происшествия.

Потерпевший обратился в полицию, а также в службу поддержки такси. Он надеется, что водителя ждет справедливое наказание.

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Фото: Piter.TV