В Петербурге вновь перекрывали Дворцовую площадь

Предполагается, что от горожан ждали протестных настроений.

В воскресенье, 24 января, в центре Петербурга заметили силовиков и автозаки. Об этом сообщил депутат МО "Смольнинское" Радислав Полуйков в социальных сетях.

Дворцовую площадь окружили забором, а по периметру за порядком следили люди в форме. При этом на Дворцовой в этот момент все же кто-то гулял.

Также силовики дежурили у Гостиного двора.

Напомним, суббота 23 января в Петербурге ознаменовалась массовым выходом горожан к Сенатской площади и в центр города в знак поддержки Алексея Навального. Акция в Северной столице стартовала у памятника "Медный Всадник", потом переместилась на Невский проспект, затем протестующие перешли к площади Восстания и Марсовому полю, после чего снова вернулась на Гостиный двор.

Фото: Twitter / Радислав Полуйков