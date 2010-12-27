В Петербурге вновь возбудили дело против генерала Ивана Абакумова

Следствие добилось отмены предыдущего решения.

Суд Петербурга во второй раз возбудил уголовное дело в отношении генерал-майора Ивана Абакумова. Следственным органам удалось добиться отмены предыдущего решения инстанции, которая не увидела оснований возбуждать расследование против экс-заместителя главы МВД. На исход ситуации могли повлиять и на распространении информации в местных СМИ.

Напомним, что 16 сентября генерал-майор Иван Еремеев принял решение не предпринимать уголовного преследования против Абакумова. Спустя два дня в прокуратуру города поступила жалоба на данное постановление.

Ранее фигурант предоставил в суд выписку из медицинской карты. Документы свидетельствовали о его лечении в период с 7 по 28 июня в Тосненском районе Ленобласти. Следователи выяснили, что в клинической больнице чиновника не было. Он предоставил фальсифицированные бумаги, которые позволили продлить отпуск.

Ранее Piter.tv писал о том, что генерал-майоры петербургской полиции Власов и Абакумов отправлены в отставку.

Фото: 78.мвд.рф