  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге вновь выросло суточное число заболевших коронавирусом
Сегодня, 11:56
175
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вновь выросло суточное число заболевших коронавирусом

0 0

В городе положительный ПЦР-тест получили 3,7 тыс. жителей.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 3 761 горожан. Днем ранее инфекцию нашли у 3 454 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 14 августа. 

Победить болезнь смогли 1 752 человек. В ковидные стационары доставили 148 больных, у которых вирус вызвал осложнения. Ушли из жизни еще 14 петербуржцев. 

В России за последние 24 часа  заболели 28,9 тыс. жителей. Скончались 54 человека. Получили справку о выздоровлении 14,9 россиян.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре подтвердили появление "гибридного" штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: 122, здоровье, ковидная статистика, суточное число заболевших
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии