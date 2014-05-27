В Петербурге вновь выросло суточное число заболевших коронавирусом

В городе положительный ПЦР-тест получили 3,7 тыс. жителей.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус выявили у 3 761 горожан. Днем ранее инфекцию нашли у 3 454 жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 14 августа.

Победить болезнь смогли 1 752 человек. В ковидные стационары доставили 148 больных, у которых вирус вызвал осложнения. Ушли из жизни еще 14 петербуржцев.

В России за последние 24 часа заболели 28,9 тыс. жителей. Скончались 54 человека. Получили справку о выздоровлении 14,9 россиян.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре подтвердили появление "гибридного" штамма коронавируса.

Фото: Piter.tv