О писателе будут вспоминать 31 августа и 1 сентября.

В Петербурге вновь проведут фестиваль Довлатова "День Д". Об этом сообщили организаторы мероприятия.

"День Д — 89" будет состоять из уже полюбившихся горожанам мероприятий — уличного праздника на улице Рубинштейна, лекций, кинопоказов, мастер-классов, выставок. "Довлатов.1989 год — своего рода точка бифуркации, поэтому в программе фестиваля будет много обсуждений и дискуссий сказано в сообщении

Кроме того, руководство мероприятия отметило, что "День Д" в этом году посвящен теме возвращения Довлатова к русскому читателю. Организаторы пока не раскрывают программу. Однако, планируется, что в фестивале примет участие Татьяна Толстая.

Фестиваль пройдет 31 августа и 1 сентября.

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Фото:"День Д" | фестиваль Довлатова/вк