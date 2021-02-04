В Петербурге вновь объявлен "желтый" уровень погодной опасности

23 ноября ожидается сильный ветер 15-18 м/с, пройдет сильный снег, а местами будет метель.

На территории Петербурга 23 ноября объявлен "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 21 ноября.

По информации Росгидрометцентра, с 03:00 до 12:00 в четверг, 23 ноября, ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 м/с, пройдет сильный снег, а местами будет метель.

Напомним, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду.

Администрация Северной столицы просит быть водителей и пешеходов более внимательными и по возможности воздержаться от поездок на авто в связи с высоким риском ДТП.

Ранее "желтый" уровень погодной опасности был объявлен на 21 ноября до 13:00.

Фото: Piter.TV