В Петербурге вновь начался период оттепели

Морозов пока не будет.

Главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале рассказал, что в Петербург пришло потепление. Сегодня, 29 января, в 10 утра столбики термометров показали +0,2 градуса.

Петербург отправился в оттепельное плавание. Михаил Леус, центр "Фобос"

Благодаря циклонам к берегам Невы подошли влажные воздушные массы. Рост температур продолжится.

Следующий раз отрицательную температуру на термометрах Петербурга мы увидим только во вторник, и скорее всего, ближе к вечеру. Михаил Леус, центр "Фобос"

По словам синоптика, в начале февраля в Северной столице тоже будет тепло. Снежную погоду ждать не стоит. Морозов тоже не будет.

Ранее на Piter.tv: обширный циклон принес в Петербург теплую и снежную погоду.

Фото: Piter.tv