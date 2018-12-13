В Петербурге зарегистрировали первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году

По состоянию на 20 мая также выявлено пять пациентов с боррелиозом.

Врачи Боткинской больницы выявили первый случай заражения клещевым энцефалитом в этом году. По состоянию на 20 мая также было выявлено пять пациентов с боррелиозом. Об этом рассказали в медицинском учреждении.

Всего с середины апреля за помощью к медикам обратились 396 пострадавших от клещей. За весь 2019 год поступило более 1,2 тысяч обращений. Для сравнения в прошлом году Боткинская больница зарегистрировала более 4,2 тысяч жалоб на укусы клещей.

При клещевом энцефалите возможны нарушения психики, головные боли, паралич и снижение памяти. Все это может привести к летальному исходу.

Ранее врач инфекционист рассказал, что нужно делать после укуса клеща.

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