В Петербурге выявили 1046 новых случаев заболевания коронавирусом

Уровень заболеваемости достиг мартовских показателей.

В Петербурге продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. За последние сутки в городе выявили 1046 новых случаев заболевания, накануне — 1019. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших при этом снизилось и составило 425 человек. Еще 80 человек скончались от вирусной инфекции.

Общее количество случаев за все время пандемии в Петербурге — 458401.

Городская больница №15 оказалась переполнена. На видео попали пациенты, которые лежат в больнице на полу. Для победы над эпидемией необходимо выработать коллективный иммунитет, которого можно добиться вакцинацией.

Напомним, с 21 июня вступили в силу новые ограничения.

Фото: Piter.TV