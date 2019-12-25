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В Петербурге выявили 1046 новых случаев заболевания коронавирусом
Сегодня, 12:19
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В Петербурге выявили 1046 новых случаев заболевания коронавирусом

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Уровень заболеваемости достиг мартовских показателей.

В Петербурге продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. За последние сутки в городе выявили 1046 новых случаев заболевания, накануне — 1019. Информация об этом была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф.

Количество выздоровевших при этом снизилось и составило 425 человек. Еще 80 человек скончались от вирусной инфекции.

Общее количество случаев за все время пандемии в Петербурге — 458401. 

Городская больница №15 оказалась переполнена. На видео попали пациенты, которые лежат в больнице на полу.  Для победы над эпидемией необходимо выработать коллективный иммунитет, которого можно добиться вакцинацией. 

Напомним, с 21 июня вступили в силу новые ограничения. 

Фото: Piter.TV

Теги: заболеваемость, коронавирус, эпидемия
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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