В Петербурге выставят на благотворительный аукцион книгу с подлинным автографом Корнея Чуковского

Книга посвящена детской речи.

В Петербурге 18-19 июня состоится ежегодный благотворительный аукцион "Подписных изданий". На этот раз на торги выставляется книга Корнея Ивановича Чуковского "От двух до пяти" с дарственной надписью автора (книга предоставлена из личной коллекции). Об этом сообщили в официальной группе "Подписных изданий".



Дарственную надпись Корней Иванович оставил Наталье Григорьевне Долининой – филологу, педагогу, писательнице и драматургу. Книга посвящена детской речи. В ней Чуковский не только приводит примеры "лепых нелепиц", но и рассуждает о неосознанном мастерстве каждого ребёнка, усваивающего огромное количество новых слов.

Аукцион стартует 18 июня в 12:00 и закончится 19 июня в 18:00. Торги пройдут в телеграм-канале "Подписных изданий". Вырученные средства будут направлены в Фонд системной поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом".



В 2022 году оригинальное издание сборника Иосифа Бродского "Часть речи" с автографом автора ушло с молотка за 1 050 000 рублей. В 2023 году акварельная иллюстрация Павла Пепперштейна к сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" была продана за 405 тысяч рублей.

В июне 2024 года "Кресты" выставят на аукцион.

Фото: Книжный магазин "Подписные издания"