В Петербурге выставили на торги книгу Маяковского с дарственной подписью

Поэму "Война и Мир" оценили в 790-850 тысяч рублей.

В Петербурге выставили на торги издание поэмы "Война и Мир" Владимира Маяковского с дарственной подписью поэта. Об этом пишет ТАСС.

Книгу продадут в рамках XIII букинистического аукциона "Редкие книги. Графика. Винил" 30 ноября. Поэма Маяковского с дарственной подписью Лиле Брик была оценена экспертами в 790-850 тысяч рублей. Издание напечатали в Петрограде в 1919 году. Подпись гласит: "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", рядом нарисован цветок.

Кроме того, на торги выставили прижизненное издание альманаха "Физиология Петербурга", которое опубликовал Николай Некрасов в 1845 году. Этот лот оценили в 180-190 тысяч рублей.

Торги организованы Российским аукционным домом. На продажу выставлено 314 лотов.

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