За год в Петербурге выросло число самозанятых на 64 тыс. человек

Беглов заявил, что уровень бедности в городе снизился.

За год число самозанятых в Петербурге выросло на 64 тыс. человек. Об этом во вторник, 29 июня, на заседании правительства в Смольном в рамках обсуждения указа президента об определении нового перечня показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов добавил, что в городе также увеличились показатели образования, по уровню доступности жилья и уровню прожиточного минимума.

Кроме того, на заседании был принят проект распоряжения правительства Петербурга "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68". Беглов заявил, что в скором времени необходимо разработать дорожные карты по всем показателям, представленным в указе президента. Ответственность за формирование дорожной карты ложится на комитет по экономической политике и стратегическому планированию.

Ранее мы назвали самые популярные профессии у самозанятых петербуржцев.

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