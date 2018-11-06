За 3 месяца цены на квартиры в Петербурге выросли на 3,5%

Наиболее востребованными остаются однушки и квартиры-студии.

В 2019 году цены на жилье в Петербурге начали расти. За три месяца цены выросли на 3,5%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Наиболее востребованными остаются однушки и квартиры-студии. Они стоят до 4 миллионов рублей. Недвижимость в классе "комфорт" на 20% дороже однокомнатых квартир. Один квадратный метр элитной недвижимости стоит 339,3 тысячи рублей.

В 2018 году в Петербурге был введен рекордный объем жилья – 3,95 миллиона квадратных метров.

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Фото: Piter.tv​​​​​​​