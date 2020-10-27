В Петербурге вырос спрос на кондиционеры

Эксперты объяснили это майской жарой.

За последний месяц в Петербурге зафиксировали спрос на вентиляторы и системы кондиционирования: за неделю после майских праздников вырос в пять раз. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на данные "Первого ОФД".

Траты в этот период превысили 1,8 миллиона рублей. Средний чек же сократился до пяти тысяч рублей, т.е на четверть.

Помимо этого спрос заметили в Москве, там траты на эти товары превысили 27 миллионов рублей, это на 77% больше, чем неделей раньше. Число покупок увеличилось за неделю в 2,1 раза, средний чек упал на 19 процентов, составив 11,5 тысячи рублей.

Эксперты уверены, что такой спрос связан с летней жарой на второй неделе мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге цены на элитное жилье растут быстрее, чем в столице.

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