В Петербурге выбрали самую красивую девушку

В четверг, 11 июля, в Петербурге состоялся финал конкурса "Петербургская красавица-2019". Победительницей стала бухгалтер Виктория Добромыслова. Видео с награждения появилось в официальной группе конкурса в ВКонтакте.
На последнем этапе девушки продифилировали в купальниках, в вечерних нарядах и продемонстрировали свои таланты.
Жюри также выбрало послов красоты из каждой возрастной категории. Среди девушек в возрасте 18-23 лет им стала Екатерина Алексюк, а среди 24-32 - Анастасия Рыжкова. Конкурсантка Рената Пархимович получила приз зрительских симпатий.
Кастинг на участие начался 28-го апреля.
Проект "Петербургская красавица" прошел в городе на Неве уже в третий раз. Его миссия - привлечь внимания российской и мировой общественности к Петербургу, как центру красоты и моды.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что москвичка напала на мастера в салоне красоты и похитила волосы.
Видео: vk.com/club150633830
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