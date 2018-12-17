В Петербурге выбрали самую красивую девушку

А также послов красоты в возрастных категориях 18-23 и 24-32.

В четверг, 11 июля, в Петербурге состоялся финал конкурса "Петербургская красавица-2019". Победительницей стала бухгалтер Виктория Добромыслова. Видео с награждения появилось в официальной группе конкурса в ВКонтакте.

На последнем этапе девушки продифилировали в купальниках, в вечерних нарядах и продемонстрировали свои таланты.

Жюри также выбрало послов красоты из каждой возрастной категории. Среди девушек в возрасте 18-23 лет им стала Екатерина Алексюк, а среди 24-32 - Анастасия Рыжкова. Конкурсантка Рената Пархимович получила приз зрительских симпатий.

Кастинг на участие начался 28-го апреля.

Проект "Петербургская красавица" прошел в городе на Неве уже в третий раз. Его миссия - привлечь внимания российской и мировой общественности к Петербургу, как центру красоты и моды.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что москвичка напала на мастера в салоне красоты и похитила волосы.

Видео: vk.com/club150633830