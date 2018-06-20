Конкурс красоты и моды завершится летом.

В воскресенье, 28 апреля в фотостудии Focus начался кастинг конкурса "Петербургская красавица".

По словам организаторов, в мероприятии могут участвовать жительницы Петербурга или Ленинградской области от 18 до 30 лет. Рост девушки должен составлять не менее 170 см.

Финал третьего сезона конкурса пройдет летом. Он проводится в партнёрстве с национальным конкурсом "Мисс Россия" при поддержке городского комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Призовой фонд составит 1 млн рублей.