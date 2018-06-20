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Начался кастинг конкурса "Петербургская красавица"
Сегодня, 12:54
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TretyakovaS

Начался кастинг конкурса "Петербургская красавица"

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Конкурс красоты и моды завершится летом.

В воскресенье, 28 апреля в фотостудии Focus начался кастинг конкурса "Петербургская красавица".

По словам организаторов, в мероприятии могут участвовать жительницы Петербурга или Ленинградской области от 18 до 30 лет. Рост девушки должен составлять не менее 170 см.

Финал третьего сезона конкурса пройдет летом. Он проводится в партнёрстве с национальным конкурсом "Мисс Россия" при поддержке городского комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Теги: новости петербурга, новости спб, петербургская красавица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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