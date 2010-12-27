Победительницы конкурсов красоты сдадут кровь в Петербурге

6 марта в Санкт-Петербурге самые красивые девушки подадут пример всем жителям города. Они докажут, что сочетание внешней и внутренней красоты поможет больным в переливании крови.

В преддверии Международного женского дня в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями "Фонд Доноров" проведет седьмую весеннюю донорскую акцию "Красота спасет мир! Доноры спасают жизни".

В благотворительном мероприятии по сдаче крови будут оказывать помощь победительницы и участницы городских и студенческих конкурсов красоты. В этом году добровольными донорами станут победительницы "Петербургская красавица", "Мисс ИТМО", "Мисс студенчество", "Миссис Санкт-Петербург" и других состязаний. Сами девушки добросовестно отнеслись на предложение организаторов акции и надеются, что многие люди последуют их примеру.

Также студенты из петербургских высших учебных заведений и учащиеся техникумов и колледжей решили тоже поддержать и помочь людям, которые нуждаются в донорской крови. Всех желающих организаторы и волонтеры ждут в четырех пунктах переливания крови.

ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России - 2-я Советская ул., 16, прием 8.30-11.30, ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова - ул. Л.Толстого, д. 19, корп. 53, прием 8.30-12.00, ФГБУ "НМИЦ им. В. А. Алмазова" Минздрава России - ул. Аккуратова, д. 2, прием 9.00-13.00, Городской клинический онкологический диспансер - пр-т Ветеранов, д. 56, прием 9.00-11.00.

Напоминаем всем, что донором может стать каждый гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинградской области.