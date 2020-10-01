В Петербурге выберут лучшего каменщика

Конкурс профессионального мастерства прошел на площадке "Северной долины".

В Петербурге стартовал конкурс профессионального мастерства "Лучший каменщик-2021". За звание лучшего мастера поборются 20 участников из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленобласти, сообщает портал "Строительный Петербург".

Этот конкурс позволяет выявить талантливых людей, настоящих виртуозов своего дела. Положить кладку не всегда просто, это могут быть уникальные изделия из кирпича, которые мы видим в алмазах архитектуры Санкт-Петербурга в историческом центре города. Алексей Белоусов, член Совета ассоциации "Национальное объединение строителей"

Организаторы поздравили участников конкурса перед выполнением практического задания.

Каменщиком, честно говоря, может стать каждый, но именно стремление развиваться, повышать свое творческое мастерство и профессионализм сделает из вас настоящих профессионалов каменного дела. Александр Шишкин, начальник управления капитального строительства Комитета по строительству

Основную часть конкурса приняла компания "Главстрой" на площадке "Северной долины". На этом же участке конкурс проходил в прошлом году.

Мы рады вас приветствовать второй год подряд на нашей площадке, прежде всего хочу сказать спасибо хозяевам, это наш генподрядчик, который все это построил прежде всего с помощью каменщиков. Александр Лелин, генеральный директор "Главстрой Санкт-Петербург"

Жюри определит лучших каменщиков в трех номинациях по результатам двухчасового задания. Участники выполнили ажурную кирпичную кладку, работу проверят на скорость и качество члены жюри.

Будем складывать кирпичи и будем замазывать раствором, получится модуль. Здесь нет конкуренции у меня, я всегда выигрываю. Тимур Магомедов, участник конкурса

Лучший каменщик поедет в Москву представлять Санкт-Петербург на финальном этапе конкурса "Строймастер".

Фото и видео: Строительный Петербург