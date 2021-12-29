В Петербурге к 14 февраля вырос спрос на суши и роллы

Многие заказывают доставку на дом, некоторые бронируют столик в ресторане.

День Святого Валентина многие петербуржцы решили отпраздновать в ресторане или заказать чего-нибудь поесть на дом. Особенно вырос спрос на доставку суши и роллов. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова гендиректора доставки "Важная Рыба" Веры Прадченко.

По ее словам, спрос на суши и роллы 14 февраля примерно такой же, как и 23 февраля, 8 марта. Причем вне зависимости будний это день или выходной.

Чтобы получить заказ в праздничный день вовремя, эксперт посоветовала выбрать блюда заранее. Некоторые из них можно попросить мило подписать или украсить.

Например, часто заказывают десерты. На подарочных упаковках просят красиво написать: "Люблю… целую", нарисовать сердечко или выложить в его форме роллы в наборе.

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Фото: pexels.com