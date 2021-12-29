Стоимость цветов в Петербурге выросла в разы в преддверии праздников

Вскоре после 14 февраля наступит 8 марта.

В преддверии праздников спрос на цветы в Петербурге вырос в разы, а вместе с тем подорожали и сами букеты. Об этом пишут "Невские Новости".

Вскоре после 14 февраля наступит 8 марта. Традиционным атрибутом этих праздников являются цветы. Букеты отправляют родителям, бабушкам и дедушкам, сестрам, которые живут в других городах. По словам флориста Дмитрия Туркана, чаще букеты заказывают именно онлайн.

При этом в мире наблюдается транспортный коллапс и большие задержки по доставкам.

Нет судов, самолетов, которые смогли бы в полном объёме вывезти, допустим, свежие цветы из Эквадора в Голландию. Отметил флорист

За счет сложившейся ситуации цветы подорожают на 20-30%.

Ранее петербуржцы вспомнили самые яркие поздравления с 14 февраля.

Фото: pexels.com