Стоимость цветов в Петербурге выросла в разы в преддверии праздников

В преддверии праздников спрос на цветы в Петербурге вырос в разы, а вместе с тем подорожали и сами букеты. Об этом пишут "Невские Новости".
Вскоре после 14 февраля наступит 8 марта. Традиционным атрибутом этих праздников являются цветы. Букеты отправляют родителям, бабушкам и дедушкам, сестрам, которые живут в других городах. По словам флориста Дмитрия Туркана, чаще букеты заказывают именно онлайн.
При этом в мире наблюдается транспортный коллапс и большие задержки по доставкам.
Нет судов, самолетов, которые смогли бы в полном объёме вывезти, допустим, свежие цветы из Эквадора в Голландию.
Отметил флорист
За счет сложившейся ситуации цветы подорожают на 20-30%.
Ранее петербуржцы вспомнили самые яркие поздравления с 14 февраля.
Фото: pexels.com
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