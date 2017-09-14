В Петербурге в срочном порядке эвакуируют ТРЦ "Галерея"

В Петербурге эвакуируют всех посетителей и сотрудников ТРЦ "Галерея".

14 сентября днем в Санкт-Петербурге эвакуируют торговый развлекательный центр "Галерея". По громкой связи людей попросили срочно покинуть обьект. Причина эвакуации пока не известна. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что информация появится только в ближайшие полтора часа.

Напомним, что за последнии дни в крупных городах по всей России проводят массовые эвакуации. Причинами называют звонки с сообщениями о заложенной бомбе. Из-за анонимных звонков на протяжении нескольких дней выводят людей из торговых комплексов, учебных заведений, административных зданий. Ранее мы сообщали о том, что эвакуация в российских городах, последние новости: 13 сентября анонимы атаковали новые города.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: пользователь "Вконтакте" Юлия Николаева