На подлодке "Петропавловск-Камчатский" состоится торжественная церемония поднятия флага

Церемония поднятия флага состоится 25 ноября в 11:00.

В Петербурге 25 ноября в состав Военно-морского флота РФ примут дизель-электрическую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский". Субмарину строили на "Адмиралтейских верфях".

Церемония поднятия флага состоится в 11:00. Подводная лодка до этого прошла ряд испытаний.

Корабль может опускаться на глубину до 350 метров, у него имеется новейшая навигационная система, современный автоматизированный комплекс. Также Петропавловск-Камчатский" имеет шесть торпедных аппаратов. Под водой подлодка может находиться до 45 суток.

В октябре "Адмиралтейские верфи" завершили испытания подводной лодки "Петропавловск-Камчатский".

Фото: Адмиралтейские верфи