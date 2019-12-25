В Петербурге в одном из магазинов нашли партию контрафактной обуви

Специалисты обнаружили 250 пар кроссовок известных брендов, которые не имели средств идентификации.

В одном из торговых комплексов Петербурга сотрудники таможенного контроля совместно с представителями Роспотребнадзора нашли крупную партию немаркированной обуви. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Специалисты обнаружили 250 пар кроссовок известных брендов, которые не имели средств идентификации. Это Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Lacoste и Puma. Весь товар арестовали, общая сумма обуви превысила 600 тысяч рублей.

С 1 июля 2020 года в РФ введена обязательная цифровая маркировка обуви, а также лекарств и отдельных видов табачной продукции.

Ранее злоумышленник пытался провезти через российско-латвийскую границу 12 тыс. пачек сигарет.

Фото: пресс-служба СЗТУ