В Петербурге в одном из магазинов нашли партию контрафактной обуви

В одном из торговых комплексов Петербурга сотрудники таможенного контроля совместно с представителями Роспотребнадзора нашли крупную партию немаркированной обуви. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.
Специалисты обнаружили 250 пар кроссовок известных брендов, которые не имели средств идентификации. Это Nike, Adidas, New Balance, Reebok, Lacoste и Puma. Весь товар арестовали, общая сумма обуви превысила 600 тысяч рублей.
С 1 июля 2020 года в РФ введена обязательная цифровая маркировка обуви, а также лекарств и отдельных видов табачной продукции.
Ранее злоумышленник пытался провезти через российско-латвийскую границу 12 тыс. пачек сигарет.
Фото: пресс-служба СЗТУ
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