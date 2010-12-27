В ночном клубе в Пушкине ранили сержанта полиции

Молодой человек получил серьезное ранение живота и ноги.

Ночью 16 марта в одном из баров города Пушкина произошел конфликт, который перерос в поножовщину. Во время потасовки пострадал 22-летний сержант полиции, служащий в комендантском отделе Санкт-Петербургского университета МВД РФ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Истекающий кровью полицейский едва смог добраться до ближайшей больницы. Врачи диагностировали у него глубокое колото-резаное ранение живота и ранение бедра.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Виновных ищут.

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Фото: Piter.TV