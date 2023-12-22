В Петербурге в ночь на 28 марта разведут пять мостов

Жителей города попросили быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

В ночь на четверг, 28 марта, в Петербурге состоится техническая разводка пяти мостов. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" 27 марта.

С 02:20 до 05:10 будет разведен мост Александра Невского, в 01:40-04:45 – Литейный мост. Кроме того, станет недоступным для автомобилистов с 01:10 до 04:55 Дворцовый мост, а в 02:00-04:55 разведут Биржевой и Тучков мосты.

Жителей города попросили быть внимательными и планировать свой маршрут заранее.

Напомним, навигационный сезон в Петербурге стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. В период технической разводки мосты разведут более 60 раз.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"