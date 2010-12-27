В лесу Петербурга откопали чемодан с окровавленной женщиной

Во рту у скончавшейся был кляп со следами крови.

В понедельник, 9 сентября, в лесном массиве в Приморском районе Петербурга обнаружили чемодан с телом убитой женщины. На трупе нашли следы насильственной смерти. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Во рту у скончавшейся был кляп со следами крови. Кроме того, на теле имелись многочисленные повреждения.

Подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался 21-летний петербуржец. Известно, что убитой было 49 лет. Она ушла из дома и не вернулась. Больше никакие детали этого жестокого убийства не сообщаются.

В настоящий момент ведется расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Петербурге суд рассмотрит дело семилетней давности о заказном убийстве.

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