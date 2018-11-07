В Петербурге суд рассмотрит дело семилетней давности о заказном убийстве

Исполнитель убил мужчина 29-ю ударами биты.

Городской суд Петербурга рассмотрит дело о заказном убийстве семилетней давности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В 2012 году мужчину насмерть забили бейсбольной битой. Мигрант заказал убийство за 200 тысяч рублей. Подозреваемого Габила Асадова обвинили в преступлении по статье 105 УК РФ. Следствие считает, что мигрант решил убить некого П., чтобы сблизиться с его женой.

Заказчик предложил двум исполнителям по сто тысяч рублей. Один из них отказался позже, второй напал на жертву второй 29 июля 2012 года и нанес 29 ударов бейсбольной битой. Пострадавший скончался на месте. Исполнитель встретился с Асадовым в кафе и тот отдал ему 200 тысяч рублей.