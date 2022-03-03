В Петербурге в естественную среду после лечения выпустили ястребиную сову

Птица была очень ослаблена и нуждалась в помощи.

В Петербурге в естественную среду обитания после лечения выпустили редкую хищную птицу – ястребиную сову. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Ослабленную птицу нашли в октябре 2021 года сотрудники магазина на Пискаревском проспекте. Сову доставили в специальный госпиталь, где провели курс реабилитации, а также лечения антибиотиками и противоглистными препаратами.

Сова окрепла и выздоровела. Ее вывезли к северу от Юнтоловского заповедника, где выпустили на волю. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню дикой природы.

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Видео: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности