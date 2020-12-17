В Петербурге в два раза выросло число парковочных разрешений на электромобили

В городе растёт спрос на данный вид транспорта.

В Петербурге почти в два раза выросло число парковочных разрешений на электромобили. В настоящий момент оформлено 161 разрешение для льготной парковки, в декабре 2020 года было одобрено 87 разрешений. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Так, чтобы бесплатно разместить электромобиль в платной зоне, необходимо оформить парковочное разрешение. В комитете отметили, что на один электромобиль можно оформить одно место.

Подробную информацию об оформлении парковочного места можно узнать на сайте комитета по транспорту Петербурга в разделе "Льготы и парковочные разрешения" или же по телефону "Городского центра управления парковками Петербурга" – 417-50-00.

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