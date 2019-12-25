В дни самоизоляции в Петербурге процветает "тихий алкоголизм"

Люди не обращаются в центры реабилитации, чтобы не подхватить коронавирус.

Директор благотворительного центра реабилитации алкоголезависимых "Дом надежды на горе" Светлана Моисеева на пресс-конференции ТАСС рассказала, что на самоизоляции петербуржцы стали реже обращаться за помощью.

В "Доме надежды на горе" сейчас нет ни одного подопечного. Светлана Моисеева рассказала, что люди хотят избавиться от пагубной привычки, но не могут из-за страха заразиться коронавирусом. Также в организацию поступает много звонков по вопросам бесплатной реабилитации.

Произошло затишье из-за смеси отчаяния и страха заразиться. Светлана Моисеева

В центре реабилитации ждут всплеска обращений после окончания карантина.

В Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.

Фото: Piter.TV