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В дни самоизоляции в Петербурге процветает "тихий алкоголизм"
Сегодня, 14:34
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nastya960

В дни самоизоляции в Петербурге процветает "тихий алкоголизм"

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Люди не обращаются в центры реабилитации, чтобы не подхватить коронавирус.

Директор благотворительного центра реабилитации алкоголезависимых "Дом надежды на горе" Светлана Моисеева на пресс-конференции ТАСС рассказала, что на самоизоляции петербуржцы стали реже обращаться за помощью.

В "Доме надежды на горе" сейчас нет ни одного подопечного. Светлана Моисеева рассказала, что люди хотят избавиться от пагубной привычки, но не могут из-за страха заразиться коронавирусом. Также в организацию поступает много звонков по вопросам бесплатной реабилитации.

Произошло затишье из-за смеси отчаяния и страха заразиться.

Светлана Моисеева

В центре реабилитации ждут всплеска обращений после окончания карантина.

В Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.

Фото: Piter.TV

Теги: алкоголизм, алкоголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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