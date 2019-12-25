В Петербурге в четверг ожидается до +22 градусов тепла

Порывы южного ветра будут достигать 5-10 м/с.

В четверг, 24 сентября, погода в Петербурге продолжит радовать местных жителей. В этот день ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В этот день столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится. Неблагоприятные или опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Ранее мы писали, что регулярное отопление в Петербурге начнется на неделю позже.

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