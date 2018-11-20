На Заставской на заднем сиденье "Яндекс.Такси" нашли мертвого водителя

На теле 33-летнего гражданина Узбекистана обнаружены признаки насильственной смерти.

В Московском районе в автомобиле "Яндекс.Такси" нашли мертвого водителя. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, труп 33-летнего гражданина Узбекистана с признаками насильственной смерти был обнаружен 3 февраля около 22 часов у дома 22-А по Заставской улице. Тело нашли на заднем сиденье автомобиля Hyundai Solaris с логотипом "Яндекс. Такси". На левой половине лица у мужчины нашли кровоподтек, также поврежден глаз.

Автомобиль Hyundai Solaris принадлежит 36-летней землячке таксиста. Для установления причин смерти труп направлен в морг.

Фото: Piter.TV