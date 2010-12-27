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На автовокзале в Петербурге обнаружили две коробки змей
Сегодня, 18:44
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alexandra08
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На автовокзале в Петербурге обнаружили две коробки змей

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В Петербурге груз должны были забрать неизвестные получатели.

На автовокзале в Петербурге обнаружили две коробки змей. Об этом 26 июля сообщили в  комитете по природопользованию.

В четверг, 26 июля, во Фрунзенском районе полиция обнаружила два контейнера со змеями в автобусе из Минска. Специалисты открыли коробку и увидели там  маисовых полозов. Змеи были живыми.

Никаких документов на пресмыкающихся у водителя не было. Он объяснил, что в Петербурге груз должны были забрать неизвестные получатели. Однако адресат посылки так и не появился. Специалисты передадут материалы дела в управление ветеринарии.

Напомним, что 25 июля петербуржцы заметили жувую игуану на улицах города.

Фото: комитет по природопользованию.

Теги: автовокзал на обводном канале , змеи , фрунзенский район
Категории: Новости СПб

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