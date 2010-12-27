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Игуана, которая гуляла сама по себе: МЧС обнаружили экзотику на улицах Петербурга
Сегодня, 15:31
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lesjasap
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Игуана, которая гуляла сама по себе: МЧС обнаружили экзотику на улицах Петербурга

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Теперь активисты ищут старых хозяев необычного питомца.

Петербуржцы заметили странное существо, которое днем 25 июля гуляло по улица города. Позже удалось установить, что животным оказалась игуана. Крупная ящерица спокойно бродила по тротуарам, не обращая внимание на испуганных людей.

На место происшествия вызвали специалистов ГУ МЧС по региону. Представители экстренного ведомства забрали пресмыкающееся и направили в карантинный центр "Велес".

Сейчас животное находится в безопасности во Всеволожском районе Ленинградской области. Ему отвели отдельный аквариум. Ветеринары отметили, что экзотический питомец полностью здоров. Сотрудники центра пытаются отыскать хозяев игуаны.

Фото: Вконтакте/ "Велес" СПб

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Категории: Новости СПб Картина дня Происшествия

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