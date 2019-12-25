В Петербурге в 2025 году стали реже покупать квартиры

За первые шесть месяцев 2025 года в северной столице зарегистрировано 13,92 тысячи операций с квартирами, что значительно меньше показателей прошлого года.

В Санкт-Петербурге зафиксировано значительное сокращение количества приобретений жилой недвижимости. За первые шесть месяцев 2025 года число зарегистрированных сделок с квартирами уменьшилось на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Статистические данные свидетельствуют, что в январе-июне 2025 года в северной столице было оформлено 13,92 тысячи сделок купли-продажи жилья, тогда как за первые полгода 2024 года этот показатель составлял 22,24 тысячи операций. В Ленинградской области также наблюдается снижение активности на рынке недвижимости, однако оно менее выражено - с 9,27 до 7,37 тысячи сделок, сообщает Петербургский дневник.

Эксперты рынка недвижимости оценивают текущую ситуацию как относительно благоприятную. Снижение объемов продаж на 30 процентов можно считать оптимистичным сценарием, учитывая, что год назад прогнозировалось более значительное падение спроса, отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что Ленобласть берет на контроль качество жилья для сирот.

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