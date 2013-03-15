В Петербурге на базе НМИЦ онкологии имени Петрова в 2025 году откроется центр детской онкологии

Сейчас новый центр находится на этапе проектирования.

Центр детской онкологии на базе НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова откроется в Петербурге в 2025 году. Об этом сообщил на пресс-конференции ТАСС директор центра Алексей Беляев.

Все технологии, которые мы используем для взрослых, мы пытаемся адаптировать детям. У нас специалисты, которые владеют этими технологиями, имеют допуски и сертификаты к операциям на детях. Алексей Беляев

В центре планируется создать современную лаборатория клеточных технологий, которые будут использоваться для более эффективного лечения детей. Сейчас новый центр находится на этапе проектирования. Всего на проект выделено 2 миллиарда рублей.

Также к концу этого года в Педиатрическом университете планируют начать делать трансплантации костного мозга.

Фото: ВКонтакте / НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова