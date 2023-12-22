В перечень вошли 77 адресов в 15 районах Санкт-Петербурга.

В Петербурге в 2024 году появятся почти 80 новых нерегулируемых пешеходных переходов. Соответствующую Адресную программу утвердила Дирекция по организации дорожного движения, подведомственная Комитету по транспорту.

В перечень вошли 77 адресов в 15 районах Санкт-Петербурга. По 55 адресам нерегулируемые пешеходные переходы будут обустроены по просьбам граждан.

В среднем в год в Петербурге обустраивается порядка 70-80 новых нерегулируемых пешеходных переходов. Всего в Северной столице сегодня 9 870 пешеходных переходов:

– 4737 – регулируемых,

– 5133 – нерегулируемых.

К 2026 году в Петербурге на 14% увеличат скорость движения трамваев.

Фото: Комитет по транспорту