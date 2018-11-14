В Петербурге в 2021 году отремонтируют еще тысячу лифтов

Губернатор отметил, что все работы надо выполнить оперативно и без отставаний от нормативов.

В администрации Петербурга обсудили план капитального ремонта на следующие два года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, в следующем 2021 году планируют отремонтировать тысячу лифтов. Губернатор отметил, что пенсионерам и мамам с детьми нужны рабочие лифты и их не интересует, есть ли у Смольного деньги. Он подчеркнул, что все работы надо выполнить оперативно и без отставаний от нормативов.

Так, в текущем году было запланировано починить 993 лифта, заменили 616. Все работы завершат до 25 декабря.

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