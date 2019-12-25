Около 2,5 тыс.лифтов заменят в Петербурге к следующему году

В общей сложности в Северной столице насчитывается 7134 лифтов с истекшим или подходящим к концу сроком эксплуатации.

В многоквартирных домах Петербурга продолжается замена лифтового оборудования с истекающим сроком эксплуатации. По словам председателя городского жилищного комитета Олега Зотова, в 2024 году будем заменено около 2,5 тыс. лифтов. Такие данные он озвучил в ходе пресс-конференции в "Интерфаксе".

В общей сложности в Северной столице насчитывается 7134 лифтов с истекшим или подходящим к концу сроком эксплуатации. Ещё в 2021 году было установлено 1100 новых лифтов, а за прошлый год – 1500 лифтов.

Зотов уточнил, что в основном в Петербурге используются лифты Могилёвского, Щербинского и Карачаровского заводов. В центре города также устанавливают нетиповые модели компании "Метеор".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге введено более 136 тыс. "квадратов" жилья за август.

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