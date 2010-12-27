В Выборге подходят к концу работы по ремонту лифтов

Текущая ситуация по ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах Выборга рассматривалась в администрации Выборгского района.

Окончен монтаж лифтов в домах № 12, 14, 18 по ул. Гагарина и на б. Кутузова, д.7, д.11. После получения положительного заключения Ростехнадзора они будут введены в эксплуатацию.

Всего за 2018 год в Выборге заменят по программе капремонта 55 лифтов в 27 домах. Список адресов опубликован на сайте администрации Выборгского района Ленинградской области. Администрация Выборгского района обратилась в Фонд капремонта с просьбой усилить контроль за проведением работ. Официальное письмо направлено 23 октября 2018 года.

Поводом стали не только действия подрядчика, которые могут привести к затягиванию сроков капремонта, но и случаи порчи лифтового оборудования со стороны жильцов. Они были выявлены специалистами ООО "Лифтремонт" в 5 домах Выборга: на ул. Гагарина, д.18; пр. Ленина, д.38; Московском пр., д.3; ул. Кривоносова, д.22, ул. Макарова, д.2; ул. Крепостная, д.39.

В домах досоветской постройки срочную замену испорченного оборудования провести невозможно, так как заказ исполняется по индивидуальным параметрам. Очевидно, что в этом случае лифты будут простаивать дольше. Последствием может стать увеличение сроков проведения монтажных работ. специалисты ООО "Лифтремонт"

Текущая ситуация по ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах Выборга рассматривалась в администрации Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО